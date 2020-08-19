Минобороны перечислило относящуюся к служебной тайне информацию

К служебной тайне в оборонной области относятся данные, распространение которых может повлиять обороноспособности государства — они появляются при деятельности федеральных и местных органов власти и самоуправления, организаций и граждан в данной сфере, а также во время организации и обеспечения обороны. Источники информации, которую будут засекречивать, перечислило Министерство обороны, передает ТАСС.

Точный перечень сведений, составляющих тайну, составят по предложениям органов из области обороны, войск и воинских формирований. Законопроект также предлагает привлекать к ответственности лиц, которые разглашают данные сведения.

К секретным не отнесут сведения, которые должны быть предоставлены открытому обмену согласно международным обязательствам, гостайну и сведения о катастрофах и чрезвычайных происшествиях, которые угрожают безопасности и здоровью граждан. Открытой также останется информация о нарушениях прав и свобод человека о гражданина, о фактах нарушения закона властями, данные по правам и свободам человека и о состоянии окружающей среды.

14 августа Минобороны предложило засекретить всю информацию, касающуюся оборонной сферы России. В законопроекте министерства уточняется, что документ позволит ограничить распространение таких данных и для граждан, и для федеральных и региональных органов власти. Точный перечень сведений будет утверждаться президентом.