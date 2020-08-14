В России захотели засекретить всю оборонную информацию

Министерство обороны России предложило отнести к категории конфиденциальной (секретной) всю информацию, относящуюся к сфере обороны страны. Соответствующий законопроект опубликован на портале публикации проектов нормативных актов.

В пояснительной записке говорится, что в настоящий момент порядок отнесения информации к гостайне распространяется только на органы госвласти и подведомственные структуры. В результате, как отмечают авторы, в прессе размещается информация, касающаяся создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности.

Вышеуказанные сведения, которые не являются гостайной, захотели отнести к категории конфиденциальной, то есть секретной информации.

«Данная норма позволит установить ограничения на распространение указанной информации для всех федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций Российской Федерации и граждан Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Проект перечня сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, будет утверждаться президентом.

12 августа в Москве арестовали блогера Андрея Пыжа за незаконный доступ к сведениям, составляющим гостайну. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Андрей записывает видео под ником МШ, сфера его интересов — заброшенные здания и города, полусекретные объекты.