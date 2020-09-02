Обвиненного в госизмене Ивана Сафронова оставили в СИЗО до декабря

Обвиняемый в государственной измене журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов будет находиться в СИЗО до 7 декабря — его арест продлен на три месяца и одни сутки. Об этом в среду, 2 сентября, со ссылкой на решение Лефортовского суда Москвы сообщает ТАСС.

Судебное заседание о продлении Сафронову меры пресечения проходило в закрытом режиме, поскольку его дело имеет гриф «секретно».

1 сентября сообщалось, что Сафронов предоставил образцы голоса для проведения фоноскопической экспертизы в рамках расследования уголовного дела.

Как пояснил генерал Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов, назначение такой экспертизы — вполне ожидаемое и необходимое следственное действие.

«Очевидно, что в рамках технических действий были зафиксированы и какие-то диалоги»,— пояснил эксперт. Выводы следователей необходимо закрепить экспертными заключениями, чтобы исключить возможность искажения голоса и монтажа записи, отметил Михайлов.

Ивана Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В ФСБ заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.