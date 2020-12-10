Россия
 
Последние новости
США ввели санкции против Кадырова и его окружения
Невесту стали преследовать призраки из-за платья из заброшенного города
Голикова назвала срок отказа от алкоголя до и после вакцинации от COVID-19
Алиев захотел тесного сотрудничества Азербайджана и Турции с Арменией
Голикова сравнила смертность в России с показателями прошлого года
Иностранный пилот пустился в пляс под российскую попсу и попал на видео
В самом матерящемся городе России появился памятник собаке
Журналистку застрелили по пути на работу
Трупы зараженных коронавирусом норок могли отравить грунтовые воды в Дании
На соседней звезде зафиксировали смертоносный взрыв
Новости партнеров
Прослушать новость

Песков объяснил слова Путина об обвиненном в госизмене Сафронове

Перейти в «Мою Ленту»
Иван Сафронов
Иван Сафронов
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сделал оговорку, когда заявил, что Иван Сафронов обвиняется в госизмене в период работы в Роскосмосе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает «Интерфакс».

Глава государства говорил в целом о том, что вменяется ему в вину, отметил он. Песков добавил, что «общего смысла это не меняет». Президент не владеет деталями следствия, сказал он.

Ранее Путин впервые прокомментировал уголовное дело о госизмене Ивана Сафронова заявив, что оно не связано с журналисткой деятельностью.

Сафронова задержали 7 июля. Срок ареста продлен до апреля. По данным Федеральной службы безопасности России, его завербовал чешский журналист Мартин Лариш. По версии спецслужб, в 2017 году Сафронов передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Адвокат Сафронова опроверг связь его дела с работой в «Роскосмосе»
Путин впервые прокомментировал дело обвиненного в госизмене Сафронова
ГРУ займется проверкой дела журналиста Сафронова о госизмене