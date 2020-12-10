Песков объяснил слова Путина об обвиненном в госизмене Сафронове

Президент России Владимир Путин сделал оговорку, когда заявил, что Иван Сафронов обвиняется в госизмене в период работы в Роскосмосе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает «Интерфакс».

Глава государства говорил в целом о том, что вменяется ему в вину, отметил он. Песков добавил, что «общего смысла это не меняет». Президент не владеет деталями следствия, сказал он.

Ранее Путин впервые прокомментировал уголовное дело о госизмене Ивана Сафронова заявив, что оно не связано с журналисткой деятельностью.

Сафронова задержали 7 июля. Срок ареста продлен до апреля. По данным Федеральной службы безопасности России, его завербовал чешский журналист Мартин Лариш. По версии спецслужб, в 2017 году Сафронов передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке».