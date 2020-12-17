Путин заявил об отсутствии у обвиняемого в госизмене Сафронова врагов из ФСБ

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил об отсутствии у советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова врагов в Федеральной службе безопасности (ФСБ) или Следственном комитете России (СКР). Трансляцию мероприятия вело агентство ТАСС на своем YouTube-канале.

По словам Путина, ни у кого нет желания преследовать журналиста — следствие должно спокойно разобраться в материалах его уголовного дела. Президент подчеркнул, что вопрос заключается лишь в том, попадет ли то, что совершил Сафронов, под преступление, которое ему инкриминируется.

«Следователи и спецслужбы должны это доказать. Докажут — суд рассмотрит, не докажут — должны будет перед ним извиниться», — подытожил Владимир Путин.

Ранее, комментируя уголовное дело о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса», президент заявил, что преследование Сафронова не связано с его журналисткой деятельностью.

Ивана Сафронова задержали 7 июля. Срок его ареста продлен до апреля. По данным ФСБ, Сафронова завербовал чешский журналист Мартин Лариш. По версии спецслужб, в 2017 году Сафронов передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке». Защита обвиняемого подчеркивает, что до сих пор не получила никаких подробностей уголовного дела.