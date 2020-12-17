Путин заявил о грехе Ивана Сафронова

Президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции, комментируя дело о госизмене советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова, заявил о его грехе. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

По его словам, это предательство. «Сдача информации иностранным спецслужбам — это предательство», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что Сафронова судят не за журналистскую деятельность.

Ивана Сафронова задержали 7 июля. Срок его ареста продлен до апреля. По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, Сафронова завербовал чешский журналист Мартин Лариш. По версии спецслужб, в 2017 году Сафронов передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке».