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Обвиненный в госизмене Сафронов рассказал о работе с «вербовщиком» из Чехии

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Иван Сафронов
Иван Сафронов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший журналист «Коммерсанта» и советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, рассказал о работе с предполагаемым «вербовщиком» из Чехии. Он пояснил, зачем встречался с Мартином Ларишем, в интервью «Коммерсанту».

По словам Сафронова, с Ларишем его связывали приятельские отношения.

Сафронов познакомился с Ларишем в 2010 году, когда тот был корреспондентом чешской газеты Lidove Novine в Москве и читал лекции на журфаке МГУ. Экс-журналист утверждает, что они обсуждали международные отношения и политику «за кружкой пива». Через два года Лариш вернулся в Чехию, где в 2016 году он вновь встретился с Сафроновым.

«С тех пор мы стали более регулярно видеться. Эти встречи я не скрывал. Иногда мы путешествовали по Европе в большой компании молодых людей. Были в Хорватии, Испании», — объяснил Сафронов, добавив, что был приглашен на свадьбу Лариша, а сам приглашал его праздновать свой день рождения в Германии.

В 2017 году Лариш ушел из чешской газеты, чтобы запустить собственный интернет-проект — Информационное агентство анализа и профилактики безопасности. Сафронов отметил, что по просьбе Лариша помогал ему в раскрутке бизнес-идеи и писал один-два материала в месяц на «актуальные» темы.

17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил об отсутствии у Сафронова врагов в Федеральной службе безопасности (ФСБ) или Следственном комитете России (СКР).

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Срок его ареста продлен до апреля 2021-го. По данным ФСБ, Сафронова завербовал чешский журналист Мартин Лариш. По версии спецслужб, в 2017 году Сафронов передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке». Защита обвиняемого подчеркивает, что до сих пор не получила никаких подробностей уголовного дела.

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