Рогозин выразил надежду на освобождение Сафронова

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил надежду на освобождение своего советника, который ранее был арестован по обвинению в государственной измене (статья 275 УК РФ). Об этом Рогозин заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Он работал у нас недолго, всего полтора месяца. Тем не менее все неприятности, которые у него появились, появились в бытность его работы советником», — сказал глава корпорации, добавив, что компания следит за ходом дела и ждет, что следствие сделает необходимые выводы.

Ранее выяснилось, что в материалах дела Сафронова отсутствует упоминание «Роскосмоса» и периода работы в корпорации. По данным «Ведомостей», обвинения советнику были выдвинуты в связи с его деятельностью во время работы в газете «Коммерсантъ».

Ивана Сафронова задержали 7 июля. По данным ФСБ, Сафронова завербовал чешский журналист Мартин Лариш. После чего в 2017 году Сафронов передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке».