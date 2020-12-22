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Стало известно об отсутствии «Роскосмоса» в документах по делу Сафронова

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Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / РИА Новости

В документе о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене (статья 275 УК РФ) отсутствует упоминание о государственной корпорации «Роскосмос». Об этом со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении редакции копию документа сообщает издание «Ведомости».

По данным издания, в тексте постановления, подписанного 13 июля следователем по особо важным делам Следственного управления ФСБ Александром Чабаном, отсутствует «Роскосмос» и период, когда Сафронов был его сотрудником. Из документа следует, что Сафронова привлекли к негласному сотрудничеству с подконтрольной США разведслужбой Чешской республики в марте 2012 года, когда он работал корреспондентом в газете «Коммерсантъ».

17 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил об отсутствии у советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова врагов в Федеральной службе безопасности (ФСБ) или Следственном комитете России (СКР).

Ивана Сафронова задержали 7 июля. По данным ФСБ, Сафронова завербовал чешский журналист Мартин Лариш. После чего в 2017 году Сафронов передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке».

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