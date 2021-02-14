Арестованный по подозрению в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову

Бывший журналист «Коммерсанта» и советник главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина Иван Сафронов написал письмо актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Евы Меркачевой, члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы, Сафронов в письме актеру пожелал, чтобы тот «нашел силы в себе жить».

Меркачева подчеркнула, что Ефремов получил письмо журналиста и отправил ответ. Письмо актера пока не дошло до адресата.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года. По данным ФСБ, Сафронова завербовал чешский журналист Мартин Лариш. Затем в 2017 году Сафронов якобы передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке».

Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.