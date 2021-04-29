Суд отклонил жалобу Навального на приговор по делу о клевете на ветерана

Бабушкинский суд Москвы отклонил апелляционную жалобу учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил оставить приговор без изменений.

20 февраля Навального приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

2 июня 2020 года учредитель ФБК разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выступили за внесение поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.