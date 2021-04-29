Волков заявил о роспуске штабов Навального

Руководитель региональных штабов Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонид Волков объявил о роспуске сети. Его видеообращение опубликовано на YouTube-канале.

Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального Леонид Волков

По словам Волкова, сохранение работы штабов в нынешнем виде невозможно, поскольку в любом случае они попадут под статью об экстремизме. Это, в свою очередь, повлечет за собой уголовные сроки для работников штабов и тех, кто с ними сотрудничает.

Финансирование штабов Навального прекратится

Волков объяснил, что ФБК больше не станет вкладывать деньги в штабы, которые продолжат работать как самостоятельные движения.

Помогать им с дизайном и ставить задачи организация больше не будет.

Деятельность штабов ограничили после несогласованной акции 21 апреля

Такое решение вынес Мосгорсуд во вторник, 27 апреля. «Перечень запретов мы не приводим, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме, определение не подлежит публикации», — отметили представители суда.

26 апреля в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по вопросу признания ФБК экстремистской организацией. Заседание продолжится 29 апреля.

В прокуратуре отметили, что решение о приостановке деятельности команды Навального вынесено на основании статей 9 и 10 федерального закона от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности».

«Поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и штабов Навального продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции, что имело место, например, 21 апреля», — объяснили там.

Ранее Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный

Его арестовали по возвращении из Германии в аэропорту Шереметьево. Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока на реальный.

Также Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев: в срок лишения свободы засчитан год пребывания под домашним арестом во время предварительного следствия.

Сторонники Навального, в том числе Леонид Волков, находятся за границей.