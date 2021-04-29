Леонид Волков объявил о закрытии штабов Навального

Леонид Волков, руководитель региональных штабов Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), объявил о закрытии сети штабов. Его обращение опубликовано на YouTube.

Волков пояснил, что сохранение работы штабов Навального в нынешнем виде невозможно, поскольку оно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для работников штабов и тех, кто сотрудничает и помогает им. «Не поможет никакой ребрендинг. Мы не сможем сделать вид, что это теперь какая-то другая организация. Увы, это эксперты из Следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая. И не надо быть никаким экспертом, чтобы предугадать, что они решат», — добавил он, отметив, что работать в таких условиях невозможно.

Глава региональных штабов также сказал, что сторонники Навального не собираются опускать руки. «И теперь мы их с радостью и гордостью отпускаем в свободное плавание. Некоторые региональные штабы не готовы к этому и закроются. Но большинство продолжит работу как самостоятельные, независимые, региональные общественно-политические движения во главе с сильными лидерами», — заявил Волков.

Он объяснил, что больше не сможет финансировать такие движения, помогать им с дизайном и ставить задачи.

27 апреля Мосгорсуд ввел ограничения на деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. До этого столичная прокуратура приостановила деятельность движения «Штабы Навального». По мнению ведомства, три эти организации являются экстремистскими, поскольку они осуществляют в России деятельность нежелательных иностранных и международных организаций, а также прикрываются либеральными лозунгами, чтобы сменить политический режим через цветные революции.