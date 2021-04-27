Стали известны введенные судом ограничения в отношении ФБК Навального

Мосгорсуд в рамках иска прокуратуры запретил двум связанным с Алексеем Навальным структурам общаться со СМИ, размещать материалы в интернете, участвовать в выборах, организовывать демонстрации и использовать банковские счета. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат, глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

По его словам, ходатайство прокуратуры было полностью удовлетворено. Некоммерческим организациям запрещено пользоваться любыми средствами массовой информации, организовывать и проводить любые публичные мероприятия и акции протеста, в том числе митинги, шествия, демонстрации и пикеты. Также нельзя размещать информацию в сети, участвовать в выборах и референдумах. Банковские вклады можно использовать только для расчетов по хозяйственной деятельности, для возмещения ущерба, уплаты налогов, штрафов сборов и расчета по трудовым договорам. Павлов отметил, что защита будет обжаловать решение суда.

27 апреля суд ввел ограничения на деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ). 26 числа столичная прокуратура приостановила деятельность движения «Штабы Навального».

По мнению прокуратуры, три эти организации необходимо признать экстремистскими, так как они осуществляют в России деятельность нежелательных иностранных и международных организаций, а также прикрываются либеральными лозунгами, чтобы сменить политический режим через цветные революции.