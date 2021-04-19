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В Мосгорсуд поступил иск о признании экстремистскими организаций Навального

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Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

В Мосгорсуд поступил иск Генпрокуратуры о признании экстремистскими организациями трех структур, связанных с блогером Алексеем Навальным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

«О процессуальном движении по иску будет сообщено дополнительно по мере появления соответствующей информации», — отметили в суде.

Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом в России), Штабах Навального и Фонде защиты прав граждан (ФЗПГ), который создан как аналог ФБК.

Прокуратуры Москвы подала иск в пятницу, 16 апреля. Согласно результатам прокурорской проверки, три некоммерческие организации осуществляют в России деятельность нежелательных иностранных и международных организаций. В ведомстве считают, что эти фонды и штабы прикрываются либеральными лозунгами, чтобы «формировать условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Конечной целью организаций называется смена режима, в том числе через цветные революции.

Алексей Навальный был обвинен в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора по делу «Ив Роше». В феврале Мосгорсуд заменил ему условный срок на реальный. Блогера отправили в колонию на 2,5 года.


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