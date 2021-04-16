Прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими организации Навального

Московская прокуратура подала иск с требованием признать экстремистскими организации, связанные с Алексеем Навальным, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом в России), учредителем которого является Навальный, Штабах Навального и Фонде защиты прав граждан (ФЗПГ). Последний создан как альтернатива ФБК.

В сообщении сказано, что была проведена проверка этих некоммерческих организаций, которая показала, что они осуществляют деятельность иностранных и международных организаций, которые признаны нежелательными в стране.

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», — отметили в прокуратуре, добавив, что фактическими целями этих структур является смена режима, в том числе через цветные революции.

Ранее Навальный был обвинен в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора, и в феврале Мосгорсуд заменил ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Блогер проведет в колонии 2,5 года.