В «слитой» базе сторонников Навального обнаружили их личные данные

В «слитой» базе данных граждан, зарегистрировавшихся на акцию в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) обнаружили их персональные данные. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Дождь».

В ФБК ранее утверждали, что база данных содержит лишь электронные адреса, однако, по информации телеканала, ночью 19 апреля зарегистрировавшиеся получили письмо от неизвестных. Адресатов заверили, что их обманули, а в качестве доказательств к письму были прикреплены их личные данные. Уточняется, что один из корреспондентов «Дождя» также получил послание, содержащее в том числе его дату рождения, ФИО, адрес регистрации. «Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель», — говорилось в сообщении.

Ранее сторонники Навального анонсировали весеннюю акцию протеста, регистрация на которую проходила на сайте мероприятия. 16 апреля стало известно об утечке базы данных с электронными адресами пользователей. Леонид Волков, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального, объяснил, что слив произошел из-за бывшего сотрудника ФБК. После увольнения у него остался доступ к почте.

В настоящее время Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области. В феврале Мосгорсуд признал законным замену ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционер должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.