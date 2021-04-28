Навальный захотел присутствовать на апелляции по делу о клевете на ветерана

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный захотел лично присутствовать на заседании Бабушкинского суда Москвы, где будет рассматриваться апелляция по делу о клевете на ветерана. Об этом сообщает ТАСС.

В заседании он будет участвовать по видеосвязи, отмечает пресс-служба суда.

20 февраля суд приговорил Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

2 июня 2020 года учредитель ФБК разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.