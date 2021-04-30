Советнику главы «Роскосмоса» продлили срок ареста после задержания его адвоката

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста советнику главы «Роскосмоса» и бывшему журналисту газеты «Коммерсантъ» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

30 апреля 2021 года истекал срок меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие ходатайствовало о продлении ареста обвиняемого еще на два месяца, то есть до 7 июля. Суд удовлетворил это ходатайство.

Сообщение о продлении ареста появилось после задержания в Москве адвоката Ивана Павлова, который защищает интересы журналиста. Юристу вменяется разглашение данных предварительного расследования (статья 310 УК РФ), однако по какому из уголовных дел, неизвестно.

Павлову грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

О задержании защитника стало известно ранее 30 апреля. Также ФСБ провела обыск в номере московской гостиницы, где он остановился. Обыск прошел и у IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дорфмана в Санкт-Петербурге.

Иван Павлов защищает также интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), который прокуратура требует признать экстремистской организацией. Одним из его подзащитных был 77-летний ученый Виктор Кудрявцев, которого ФСБ обвиняла в госизмене. Он скончался 29 апреля от болезни, о чем Павлов сообщил на своей странице в Facebook.