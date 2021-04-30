Названа причина задержания ФСБ адвоката Павлова

Обыски и задержание сотрудниками ФСБ адвоката Ивана Павлова связаны с уголовным делом о госизмене, в котором фигурирует советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов. Об этом сообщает правозащитное объединение «Команда 29» в своем Telegram-канале, называя причину возбуждения против юриста уголовного дела.

Защитника подозревают в разглашении данных предварительного расследования. Он без согласия следователя передал журналистам газеты «Ведомости» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разместил документ в интернете.

В скором времени Павлова планируют допросить. Расследованием занимается Следственный комитет России.

Павлову грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Такое наказание предусматривает статья 310 УК России («Разглашение данных предварительного расследования»).

О задержании защитника стало известно ранее 30 апреля. Также ФСБ провела обыск в номере московской гостиницы, где он остановился, у IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дорфмана в Санкт-Петербурге и местном офисе организации.

Иван Павлов защищает в суде бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. 30 апреля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста обвиняемому, несмотря на задержание его защитника.

Павлов также представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), который прокуратура потребовала признать экстремистской организацией. Одним из его подзащитных был 77-летний ученый Виктор Кудрявцев, которого ФСБ обвиняла в госизмене. Он скончался 29 апреля от болезни, о чем Павлов сообщил на своей странице в Facebook.