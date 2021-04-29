На собиравших деньги для российских зэков участников ячейки АУЕ завели дело

Сотрудники правоохранительных органов в Ульяновске завели уголовное дело на участников ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом в четверг, 29 апреля, «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Сергей Тынников.

Сотрудники СК возбудили уголовные дела в отношении организатора экстремистской ячейки и еще троих жителей города, состоявших в ней. Как считает следствие, они пропагандировали криминальные ценности, собирали деньги для заключенных в российских колониях, а также вели противоправную деятельность с августа 2020 года.

В настоящее время их деятельность пресечена, глава ячейки и один из его активных соратников взяты под стражу. Обстоятельства совершенных ими преступлений продолжают выяснять.

18 марта сообщалось, что в Москве возбудили первое уголовное дело по факту организации криминальными авторитетами в СИЗО ячейки данного движения. До этого момента подобные дела заводили только в регионах.