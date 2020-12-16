Арестантов московского СИЗО «Медведь» заставили платить дань АУЕ

Сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России начали проверку информации о причастности ряда арестантов московского СИЗО-4 (неформальное название — «Медведь») к запрещенному в России экстремистскому движению АУЕ. Об этом в среду, 16 декабря, со ссылкой на пресс-бюро ведомства сообщает РИА Новости.

По данным пресс-бюро, незаконную деятельность нескольких арестантов из СИЗО-4 выявили сотрудники УСБ ФСИН России. Вместе с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России они проверяют информацию о причастности подозреваемых к АУЕ. По предварительным данным, ряд фигурантов нарушал порядок содержания под стражей.

Как считают во ФСИН, подозреваемые заставляли платить дань АУЕ других арестантов, в том числе под угрозой применения насилия, и насаждали в изоляторе криминальную идеологию.

10 сентября генпрокурор России Игорь Краснов объяснил опасность движения АУЕ и причины его запрета в стране.

17 августа Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.

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