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В России вынесен первый после запрета АУЕ приговор

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес первый после запрета АУЕ в России приговор создателю паблика в соцсети «ВКонтакте» и двум его участникам. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает РИА Новости.

Подсудимые Николай Бабарика получил семь лет колонии, его партнер Артем Зуев — три года и девять месяцев колонии, а супруга Наталья Бабарика — четыре года условно, сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По версии следователей, в 2011 году Николай Бабарика создал паблик, где вместе с женой Натальей публиковал посты, «содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ». Друг семьи Артем Зуев занимался продажей товаров, оформленных в стиле «воровской романтики»: нардами, четками и чехлами на смартфоны.

Как уточняет издание «66.ru», паблик стал крупнейшим в России — к моменту блокировки в 2018 году у него насчитывалось более 300 тысяч подписчиков.

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