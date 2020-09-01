Полиция решила оградить российских подростков от манипуляторов и АУЕ в сети

МВД России создало рабочую группу, которая занялась мониторингом интернет-ресурсов, замеченных в манипулировании подростками в соцсетях, в том числе, вовлекающими их в движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, запрещена в России). Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ограждать подростков от манипуляторов в интернете поручили сотрудникам главного управления уголовного розыска и других подразделений МВД России. Их задачей стал поиск эффективных методов предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений с признаками манипулирования сознанием несовершеннолетних через социальные сети.

Сами ресурсы, в которых выявляют признаки противоправных деяний, блокируются на основании решений суда.

В ведомстве отметили, что полицейские вместе с ФСБ уже неоднократно пресекали деятельность молодежных группировок, пропагандирующих движение «Арестантское уголовное единство». В частности, в 2019 году была пресечена деятельность преступной группы, которая три года промышляла вымогательством денег у студентов колледжа под предлогом «помощи» заключенным колоний.

Ранее сообщалось, что представитель МВД рассказал об угрозе участия молодежных группировок АУЕ в массовых беспорядках. По его словам, такая молодежь может стать боевой единицей протестных акций, массовых беспорядков и различных преступлений экстремистского проявления. В МВД также подчеркнули, что министерство принимает меры для борьбы с подобными проявлениями в молодежной среде. В частности, полицейские проводят «широкий спектр пропагандисткой работы» в учебных заведениях.