Нагиева и Безрукова обвинили в пропаганде АУЕ

Конфликтолог Михаил Орский обвинил современную культуру в популяризации движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, запрещена в России). Его слова приводит URA.RU

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По словам эксперта, обществу навязывают положительный образ преступника создатели таких сериалов, как «Бригада», «Бандитский Петербург» и «Физрук». Орский считает, что ответственность за это не должны нести деятели культуры. «Может, нам стоит сразу же [Дмитрия] Нагиева и [Сергея] Безрукова прямо со съемочной площадки уволочь и возбудить уголовное дело за пропаганду?» — заявил конфликтолог.

Орский также отметил важную роль музыки, прежде всего рэпа, в популяризации криминального мира.

17 августа Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Действия пропагандирующих идеи движения или криминальную деятельность, попадают под статью 282.1 («Организация экстремистского сообщества»), максимальное наказание по ней предусматривает до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей.