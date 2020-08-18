Раскрыто будущее шансона после запрета АУЕ в России

Шансон и сайты, публикующие подобные произведения или их тексты, в будущем не попадут под действие закона о запрете пропаганды запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом рассказал ТАСС автор законопроекта, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

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Башкин объяснил, что шансон — это музыкальный жанр, который не имеет отношения к формированию криминальной субкультуры. «Речь идет о построении сообществ с определенной иерархией, с пропагандой ненависти и противодействия правоохранительным органам, нарушения законодательства», — раскрыл он подробности инициативы.

Еще один разработчик законопроекта Дмитрий Липин пояснил, что в шансоне упоминаются явления, связанные с жизнью заключенных, но чаще всего там нет прямой пропаганды. Он уточнил, что если такая пропаганда все же будет обнаружена, то ситуация будет решаться в индивидуальном порядке с назначением экспертизы для конкретного произведения. По его словам, массовая блокировка страниц с клипами и песнями жанра шансон маловероятно.

17 августа Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Действия пропагандирующих идеи движения или криминальную деятельность, попадают под статью 282.1 («Организация экстремистского сообщества»), максимальное наказание по ней предусматривает до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей. 18 августа Башкин внес в Госдуму законопроект о досудебной блокировке сайтов с пропагандой АУЕ. Согласно документу, механизм поможет оперативно реагировать на нарушения закона в интернете.