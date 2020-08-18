Пропаганду АУЕ предложили блокировать без суда

В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов, пропагандирующих криминальную субкультуру. С предложением выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, сообщает ТАСС.

Согласно тексту законопроекта, механизм ограничения доступа к таким ресурсам позволит оперативно реагировать на случаи нарушения законов в интернете и обеспечивать необходимой информацией уполномоченные федеральные органы для принятия решения о блокировке.

Материалы по теме Доля воровская Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру» В России запретили движение АУЕ Поклонников криминала приравняли к фашистам. Им грозит до 12 лет тюрьмы и крупные штрафы

Кроме того, в законопроекте представлены определения «криминальная субкультура» и «деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры». Под первым понимается «система принципов, взглядов, образа жизни и норм поведения, разделяемых группой лиц, неформально объединяющихся в целях популяризации и продвижения уголовных традиций, атрибутики уголовного мира, проявления нетерпимости к законопослушному поведению и оправдания преступного поведения». В частности, это характерно для сайтов тематики АУЕ (запрещена в России).

Под «деятельностью по формированию и поддержке криминальной субкультуры», согласно тексту, подразумевается публичное оправдание преступных действий осужденных, размещение в интернете информации, содержащей идеологию криминальной субкультуры, ее символику и атрибутику, принуждение к оказанию материальной, финансовой и иной помощи осужденным. При этом под понятие не попадают случаи формирования негативного отношения к идеологии криминальной субкультуры, а также информация, в которой отсутствуют признаки ее пропаганды или оправдания.

17 августа сообщалось, что Верховный суд России постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.

Теперь действия лиц, пропагандирующих идеи движения и склоняющих к криминальной деятельности молодежь, попадают под статью 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей. Фактически сторонников АУЕ приравняли к адептам фашизма или исламистам-радикалам.