Фигурантам раскрытого ФСБ дела об АУЕ назвали срок

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде по делу о создании паблика «АУЕ» (движение запрещено в России) в соцсети «ВКонтакте» прокуратура запросила сроки для трех обвиняемых. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Фигурантами раскрытого ФСБ дела являются супруги Наталья и Николай Бабарики и друг семьи Артем Зуев. Их обвиняют в призывах к экстремизму, создании и участии в экстремистском сообществе АУЕ и возбуждении ненависти к сотрудникам ФСБ и полиции.

Гособвинитель попросил суд приговорить Наталью Бабарику к четырем годам в колонии общего режима с запретом администрировать сайты в течение четырех лет. Ее мужа — к восьми годам, Зуева — к четырем годам лишения свободы.

Уголовное дело расследовал центральный аппарат ФСБ, который установил, что Николай Бабарика в 2011 году, когда ему было 17 лет, создал паблик во «ВКонтакте» под названием «АУЕ». Там он и супруга публиковали посты, «содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ».

По данным спецслужб, Наталья опубликовала 14 постов. Зуеву вменяют то, что он вел группу «Вольный мастер. Магазин интересов», через который торговал нардами, четками и чехлами на смартфоны, оформленными в стиле воровской романтики.

Николай Бабарика и Артем Зуев полностью признали вину. Наталья Бабарика вину не признала.

Фигурантов дела арестовали в 2018 году. Сообщалось, что Николай, дважды побывавший в командировках в Сирии, зарабатывал на рекламе в своем паблике о криминальной романтике и продаже аксессуаров, ассоциирующихся с тюрьмой. С уголовным миром молодой человек не был связан: он лишь воспользовался нишей, которая, несмотря на популярность АУЕ-тематики, пустует.

17 августа, Верховный суд России признал экстремистским и запретил движение АУЕ. Решение было принято по обращению генпрокурора Игоря Краснова.