В МВД рассказали об угрозе участия группировок АУЕ в массовых беспорядках

Экстремистские молодежные группировки, в том числе движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, запрещена в России), создают в стране угрозу массовых беспорядков. Об этом заявил представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Сергей Кравчук. Его слова приводит ТАСС.

В ходе круглого стола в Общественной палате России Кравчук рассказали, что такие группы могут стать боевой единицей протестных акций, массовых беспорядков и различных преступлений экстремистского проявления.

Он также отметил, что министерство принимает меры для борьбы с подобными проявлениями в молодежной среде. В частности, полицейские проводят «широкий спектр пропагандисткой работы» в учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что родителям, чьи дети пропагандируют движение АУЕ, грозит штраф до 700 тысяч рублей. Юрист также добавил, что выкрики с призывом вступить в экстремистскую организацию уголовно наказуемы, как наказуем и сам факт участия ребенка в подобном движении.

17 августа Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории страны. Заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме.