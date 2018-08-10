Прославлявших воровскую романтику во «ВКонтакте» арестовали за экстремизм

Двух жителей Екатеринбурга арестовали по делу об «экстремистском сообществе АУЕ» во «ВКонтакте», пишет «Медиазона».

Расследованием занимается центральный аппарат ФСБ. Фигурантов дела — бывшего военнослужащего Никиту Птицына, его приятеля Артема Зуева и супругу Птицына Нину (имена изменены) — обвиняют по статьям 280 («О призывах к экстремизму через интернет») и 282.1 («Организация экстремистского сообщества»).

Поводом для привлечения их к уголовной ответственности стали публикация воспевающих воровскую романтику картинок в тематическом сообществе и продажа тюремных сувениров вроде нард и четок.

Нина познакомилась со своим будущим мужем в 2016 году и стала помогать ему в бизнесе — дважды побывавший в командировках в Сирии Никита зарабатывал на рекламе в своем паблике о криминальной романтике и продаже аксессуаров, ассоциирующихся с тюрьмой. С уголовным миром молодой человек не был связан: он лишь воспользовался нишей, которая, несмотря на популярность АУЕ-тематики, пустует.

Они также рекламировали сообщество «✵✵✵Вольный мастер✵✵✵Магазин интересов✵✵✵», которое администрировал приятель Никиты Артем Зуев. В нем тоже продавались предметы в духе воровской романтики.

Еще один паблик Никиты, «✵Ш✵П✵А✵Н✵А✵» с примерно 30 тысячами подписчиков был заблокирован.

В мае двух обвиняемых этапировали из Екатеринбурга в Москву и по решению суда поместили в СИЗО «Лефортово». Нину Птицыну, находившуюся на тот момент на пятом месяце беременности, оставили на свободе под подписку о невыезде.

«Я была не в курсе, что есть уголовные дела за такое, за репост или картинки или группы во "ВКонтакте"», — объяснила она.

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