Петербуржец унизил чиновников в соцсетях и отправился в колонию

Националиста из Санкт-Петербурга Владимира Тимошенко осудили за публикацию в одной из соцсетей, носящую оскорбительный и унизительный характер в отношении чиновников. Об этом в понедельник, 27 ноября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель петербургского главка Следственного комитета России (СКР) Сергей Капитонов.

По словам Капитонова, Красногвардейский суд города признал Тимошенко виновным по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку принадлежности к социальной группе») в разжигании ненависти либо вражды и отправил на два года в исправительную колонию строгого режима.

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По данным следствия, 31 января 2015 года националист, отбывая наказание за терроризм в колонии в Новгородской области, связался по телефону со своей знакомой и надиктовал ей текст, специально для публикации в одной из социальных сетей с его персональной страницы.

«По заключению экспертов, продиктованный материал содержал высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды и носящий оскорбительный и унизительный характер в отношении служащих учреждений и институтов государственной власти, то есть, по заключению экспертов, отдельной социальной группы», — заявил Капитонов.

Ранее Владимир Тимошенко был осужден и оправлен в колонию за подготовку к теракту: в 2014 году он собирался взорвать Новгородский Кремль. Националист освободился в декабре 2016 года — и вновь был задержан сотрудниками ФСБ по обвинению в экстремизме две недели спустя. Суд над ним начался 26 июня.