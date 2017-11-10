Сидящий в подмосковном СИЗО мигрант призвал к джихаду и получил новое дело

Уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды») возбуждено в отношении обвиняемого в разбоях и грабежах, находящегося в подмосковном СИЗО. Об этом в пятницу, 10 ноября, «Ленте.ру» сообщила Евгения Кирюшина, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«Следствием установлено, что 2 марта 25-летний приезжий из ближнего зарубежья, будучи арестованным за разбой и грабеж, и находясь в СИЗО-1 под Ногинском, выложил в сеть видеоматериалы со своим участием, содержащие признаки экстремизма», — рассказала Кирюшина.

Она уточнила, что сейчас назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, которая должна дать развернутую харакетристику опубликованным материалам.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, мужчина, причастный к серии нападений на граждан, был задержан в конце 2016 года, и очень быстро дал признательные показания. В начале нынешнего года он выложил в открытый доступ несколько видеороликов со своим участием. В них он утверждал, что невинно страдает от преследования неверных и призывал к джихаду.

«Вычислить автора роликов удалось очень быстро, так как он не только полностью представился, но и назвал место, где находится. Однако обнаружить мобильный телефон, на который производилась запись, и с которого ролики были выложены в сеть, оперативникам подмосковного УФСИН так и не удалось. В связи с этим сейчас в Ногинском СИЗО проходит служебная проверка», — отметил источник.