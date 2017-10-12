Лидера «Христианского государства» заподозрили в экстремизме

В отношении арестованного за принуждение прокатчиков к отказу от показа фильма «Матильда» лидера «Христианского государства — Святая Русь» (ХГСР) Александра Калинина возбуждено уголовное дело об экстремизме. Об этом в четверг, 12 октября, информированный источник сообщил «Интерфакс».

«В отношении Калинина возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")», — сказал источник.

Он пояснил, что дело было возбуждено после изучения следствием размещенных Калининым в интернете видеороликов со своим участием, где звучали оскорбления в адрес мусульман.

10 октября стало известно, что депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой запретить деятельность организации ХГСР.

В депутатском запросе Поклонской из четырех страниц три занимает описание причин, по которым необходимо отозвать фильм «Матильда» из проката и внести соответствующее представление министру культуры России. В качестве основного довода депутат указывает предупреждения, предположительно, членов «Христианского государства» о терактах из-за выхода ленты в прокат.

Ранее в октябре на сайте «Россия — Новосибирск» был опубликован черный список организации «Христианское государство — Святая Русь». Туда попали Поклонская, поддержавший ее в борьбе против «Матильды» глава Чечни Рамзан Кадыров, оппозиционер Алексей Навальный, несколько СМИ, а также сайт «Двач» и администратор сообщества «Типичный Новосибирск» «ВКонтакте».

19 сентября лидер «Христианского государства» Александр Калинин был задержан по подозрению в организации поджога автомобиля адвоката режиссера Алексея Учителя — Константина Добрынина вместе с двумя предполагаемыми сообщниками.