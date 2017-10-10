Поклонская потребовала запретить «Христианское государство»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой запретить деятельность организации «Христианское государство — Святая Русь». Об этом в понедельник, 10 октября, она написала в Facebook.

«Сегодня мной направлен депутатский запрос Генеральному прокурору России о принятии мер по запрету деятельности "Христианского государства — Святая Русь" путем реализации полномочий прокурора, предусмотренных ГПК РФ и ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"», — написала она, приложив ссылки на фотографии документа.

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В нем указывается, что общественное объединение, которое влечет за собой нарушение прав и свобод человека, причинение вреда здоровью граждан, окружающей среде и общественному порядку, а также законным экономическим интересам физических и юридических лиц, может быть запрещено по статье 9 закона «О противодействии экстремистской деятельности» после обращения прокуратуры в суд.

В документе из четырех страниц три занимает описание причин, по которым необходимо отозвать фильм «Матильда» из проката и внести соответствующее представление министру культуры России. В качестве основного довода депутат указывает предупреждения, предположительно, членов «Христианского государства» о терактах из-за выхода ленты в прокат.

Ранее в октябре на сайте «Россия — Новосибирск» был опубликован черный список организации «Христианское государство — Святая Русь». Туда попали Поклонская, поддержавший ее в борьбе против «Матильды» глава Чечни Рамзан Кадыров, оппозиционер Алексей Навальный, несколько СМИ, а также сайт «Двач» и администратор сообщества «Типичный Новосибирск» «ВКонтакте».

19 сентября лидер «Христианского государства» Александр Калинин был задержан по подозрению в организации поджога автомобиля адвоката режиссера Алексея Учителя — Константина Добрынина вместе с двумя предполагаемыми сообщниками.