Силовики рассказали о пособниках среди блогеров

В главном управлении по противодействию экстремизму МВД России (центр «Э») появились «за совесть» помогающие силовикам блогеры. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает РИА Новости.

По словам замначальника центра «Э» Владимира Макарова, с управлением сотрудничают некоторые блогеры, которые помогают его сотрудникам бороться с экстремистами в сети. «Сейчас у нас есть уже определенная своя блогосфера, которая поддерживает наши усилия. Есть люди, которые целенаправленно занимаются противоборством экстремизму», — подчеркнул он на заседании Совета по правам человека об общественном участии в противодействии экстремизму и терроризму.

Макаров также отметил, что блогеры сотрудничают с силовиками совсем не из-за денежных вознаграждений. «Они работают не за копейки, они работают за совесть», — сказал замначальника.

Он также добавил, что сегодня действий правоохранителей в борьбе с интернет-преступниками недостаточно и в центре «Э» ждут помощи со стороны общества.

В конце июля школьника из Кургана заподозрили в экстремизме за мем с ехидным блинчиком. По словам несовершеннолетнего, пост на его странице разместил некий Роман Матвиенко, а сам он к публикации никакого отношения не имел.