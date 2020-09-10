Генпрокурор России объяснил опасность АУЕ

Генпрокурор России Игорь Краснов объяснил опасность движения АУЕ (запрещено в России) и причины его запрета в стране. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

Именно он подал иск в Верховный суд России о признании АУЕ экстремистской организацией. Генпрокуратура проанализировала деятельность движения вместе с другими правоохранительными органами, указал Краснов. В итоге, по его словам, было установлено, что это молодежное движение является хорошо структурированным и управляемым, отличающимся протестно-экстремистской направленностью.

«Особые опасения вызывает влияние на несовершеннолетних и молодежь продвигаемой этим движением идеи создания "воровской" власти в качестве антипода органам госвласти, а также применения других законов, так называемых понятий», — отметил генпрокурор, добавив, что АУЕ реально угрожает безопасности общества и государства.

По оценкам экспертов в 2019 году у АУЕ было порядка 30 тысяч групп во «ВКонтакте», множество каналов на YouTube.

17 августа Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.

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