В Москве завели первое дело о создании ячейки АУЕ в СИЗО

В Москве возбудили уголовное дело по факту организации криминальными авторитетами в СИЗО ячейки запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство». Об этом в четверг, 18 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлию Иванову.

По данным агентства, это первое уголовное дело, касающееся этого движения, которое возбудили в Москве. До этого момента такие уголовные дела заводили только в регионах.

По данным следствия, ячейка запрещенного движения была создана в СИЗО №4 в апреле 2020 года криминальными авторитетами. Туда входят около пяти человек, руководителем является Валерий Маганов (кличке Валера Блатной). Магнатов переводил собранные с арестантов денежные средства другому «авторитету» Серго Чихладзе.