Ведущий портал о криминальном мире России закрыли за пропаганду АУЕ

Сайт информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» — ведущего портала о криминальном мире России — заблокирован Роскомнадзором по решению Димитровского райсуда Костромы от 6 октября. Об этом во вторник, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщила редактор ИА Виктория Гефтер.

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По словам Гефтер, основанием для блокировки стала пропаганда запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Редактор портала не согласна с таким вердиктом. Как отметила Гефтер, она убеждена, что решение в отношении «Прайм Крайм» было принято без глубокого изучения вопроса и будет отменено.

«Наш проект сугубо исторический и не занимается никакой пропагандой. Если только речь не идет о борьбе правоохранительных органов с этим явлением, как таковым, которую мы освещаем шире, чем какое бы то ни было СМИ на собственной эксклюзивной информации», — отметила Гефтер.

Она также подчеркнула, что решение заблокировать портал «Прайм Крайм» можно сравнить с тем, что «закрыть Розенбаума или Ваганьковское кладбище из-за паломничества на могилу Соньки Золотой Ручки или [вора в законе] Япончика».

10 сентября генпрокурор России Игорь Краснов объяснил опасность движения АУЕ и причины его запрета в стране.

17 августа Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.