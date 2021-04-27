Увлекающиеся АУЕ россияне избили пенсионера, отрезали ему ухо и сожгли

В Бурятии задержали троих местных жителей в возрасте от 14 до 28 лет, которые жестоко избили 68-летнего пенсионера, отрезали ему ухо, а затем сожгли вместе с домом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.

21 апреля 2021 года в селе Шигаево сгорел частный дом, на пепелище было обнаружено тело хозяина. Эксперты установили, что пожар возник вследствие поджога, а погибший был сильно избит перед смертью. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Задержанные молодые люди признались в совершении преступления на допросе и рассказали обстоятельства расправы над пенсионером. Жители села рассказали РИА Новости, что подозреваемые увлекаются идеологией запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

Эту компанию приятелей боялись местные жители, хулиганы отбирали деньги у людей, избивали односельчан, но в полицию на них боялись жаловаться, опасаясь мести, рассказывают сельчане.

По данным следствия, вечером 20 апреля двое подозреваемых пришли в гости к односельчанину и там компания стала употреблять спиртное. Во время застолья хозяин пожаловался гостям на соседа, с которым у него был конфликт. Пьяные молодые люди, прихватив несовершеннолетнего сына хозяина, отправились к 68-летнему пенсионеру на разборки. Они ворвались к нему в дом, вывели на улицу и стали избивать. После чего потерпевшему отрезали ножом ухо. Подозреваемые бросили избитого пенсионера во дворе и вернулись к его соседу, где продолжили распивать алкоголь.

Утром подросток взял канистру с бензином и опять отправился к побитому соседу. Пенсионер к тому времени дополз до кровати и лежал на ней, когда к нему пришел соседский сын. Подросток разлил горючее по полу, поджег его и скрылся.

Следствие намерено предъявить молодым людям обвинение и решить вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.