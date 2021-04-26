Нигерия ударила по собственной военной базе ради уничтожения террористов

Боевые самолеты ВВС Нигерии нанесли удар по собственной военной базе в городе Майнок ради уничтожения террористов, которые захватили ее. Об этом сообщает Reuters.

Источники сообщили, что боевики захватили военную базу на северо-востоке Нигерии, убив более 30 солдат, прежде чем отступить перед воздушными ударами. Всего сообщается о 33 погибших солдатах.

По словам одного из солдат, боевики были одеты в камуфляжную одежду и прибыли на 16 грузовиках с оружием и шести противоминных машинах.

Местный житель сообщил, что террористы также подожгли здание городской полиции.

25 апреля террористы из группировки «Западноафриканская провинция "Исламского государства"» (ИГ, запрещена в России) напали на Майнок в штате Борно. Сообщается, что до недавнего времени повстанцы устраивали засады на путешественников на шоссе. Чуть более месяца назад около 30 солдат были убиты в результате четырех нападений исламистских боевиков на северо-востоке Нигерии.