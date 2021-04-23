Мир
 
Последние новости
Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия государств
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями
Мексика собралась разливать «Спутник V»
Лучший боец UFC потребовал 30 миллионов долларов за поединок
Украина пригласила Францию и Германию посетить Донбасс
Словакия захотела опубликовать договор о «Спутнике V» без согласия России
Байден заявил о намерении признать геноцид армян в разговоре с Эрдоганом
Украина заявила о готовности к переговорам в Донбассе без ДНР и ЛНР
Путин подписал указ о майских выходных с сохранением зарплаты
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о подготовке боевиками провокации c химоружием в Сирии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Боевики готовят провокации c химоружием в Сирии для того, чтобы обвинить в этом правительственные войска. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, передает РИА Новости.

По словам Карпова, подготовкой провокации занимается террористическая организация «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России). «Террористы планируют использовать информацию о жертвах своих провокаций для дискредитации официального правительства Сирии», — рассказал он.

Как стало известно, боевики доставляют отравляющие вещества из лагеря Тель-Туна около Идлиба и района Джиср-эш-Шугур и Бдама. Карпов также обратил внимание на активизацию деятельности «белых касок» рядом с населенным пунктом Мардж-Эль-Аджан.

Контр-адмирал отметил, что подготовка провокаций происходит на фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) решения об ограничении прав Сирии в организации, и призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от этих действий.

Ранее в ОЗХО одобрили резолюцию, которая ограничивает права и привилегии Сирии. Дамаск лишился права участвовать в голосованиях на Конференции государств-участников и в исполнительном совете, избираться в его состав и проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии упомянутых структур.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сирия лишилась прав и привилегий в ОЗХО из-за химических атак
ВКС России атаковали террористов из «спящих ячеек» ИГ в Сирии
Турция договорилась с Россией по Сирии после беседы с Шойгу