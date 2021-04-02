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Нового лидера «Исламского государства» поймали в Ираке

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Фото: Reuters

Вооруженные силы Ирака поймали так называемого «эмира Тигра» — одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом рассказал генерал-лейтенант Яхья Расул (Yehia Rasool) в своем Twitter.

Во время миссии в центральном Ираке вооруженным силам страны удалось выследить террориста и устроить засаду. «Благодаря усилиям героев из контртеррористической службы мы арестовали нового "эмира региона Тигр"», — отметил Расул.

Помимо этого, спецслужбе удалось уничтожить три мотоцикла и туннель, который захватили боевики. Расул напомнил, что ранее в Ираке убили еще одного эмира в ходе очередной операции.

Другие подробности относительно ареста нового лидера ИГ не разглашаются.

Иракские силы безопасности продолжают преследовать остатки боевиков по всей стране. Так, в мае 2020-го спецслужбы страны объявили о поимке террориста по имени Абдель Насер Кардаш — возможного преемника ликвидированного главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

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