Террористы ИГ атаковали тюрьму, убили 50 человек и выпустили десятки заключенных

Боевики запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) атаковали тюрьму в городе Джелалабад в Афганистане. Об этом сообщает агентство Associated Press.

2 августа террорист-смертник на автомобиле подъехал к воротам здания и устроил взрыв, после чего боевики открыли огонь по охране тюрьмы. Вооруженное противостояние продлилось и 3 августа. В результате, по информации Минобороны Афганистана, были убиты по меньшей мере 50 человек. Официальный представитель губернатора провинции Аттауллы Хогьяни сообщил о 29 погибших, среди которых были гражданские лица, заключенные, охранники и силы безопасности Афганистана.

Сообщается также, что в момент нападения боевиков в тюрьме находились около 1,5 тысячи заключенных, из них несколько сотен — члены ИГ. Часть из них сбежала во время нападения. Большинство экстремистов удалось поймать.

Издание предполагает, что нападение террористов могло быть связано с убийством афганским спецназом одного из старших командиров ИГ.

Ранее сообщалось, что главу разведки ответвления «Хорасан» ИГ ликвидировали в Афганистане. Ассадулла Оракзаи был убит в провинции Нангархар на границе с Пакистаном. Это произошло в результате спецоперации вечером 1 августа. В ИГ также подтвердили гибель своего члена.