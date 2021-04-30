ВКС России подняли в воздух в Сирии в ожидании мощного удара террористов

Воздушно-космические силы (ВКС) России подняли в небо в Сирии в ожидании мощного удара террористов на северо-западе республики. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает близкое к российскому Минобороны издание «Русская весна».

Так, по данным издания, за перемещениями джихадистов в Идлибской зоне деэскалации, где они концентрируют свои силы, в частности, следят разведывательные беспилотники.

Как отмечает «Русская весна», турецким военным и поддерживаемым ими группировкам становится все сложнее удерживать под своим контролем районы в Идлибе. Джихадистам пока удается не только успешно сопротивляться попыткам вытеснить их из региона, но и проводить собственные атаки. В частности, стало известно, что 29 апреля 15 боевиков из группировки «Хурас ад-Дин» (известна также как сирийский филиал запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида») атаковали турецкий блокпост, который располагается в районе Баксария в 30 километрах от Идлиба.

Кроме того, террористы начали готовиться к нападению на позиции Сирийской арабской армии (САР) и ряд населенных пунктов. Известно, что они уже перебросили военную технику, в том числе пикапы с реактивными системами залпового огня (РСЗО), и грузовики с боеприпасами в район Кнедда в 40 километрах от Идлиба. Туда же были направлены порядка 300 джихадистов. Также усиление позиций боевиков зафиксировано в районах Фатира, Бнин и Клейдин, находящихся к юго-западу от Идлиба: там заметили тяжелую технику, пикапы с РСЗО и 120-миллиметровые минометы.

23 апреля Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики готовят провокации c химоружием, чтобы обвинить в этом правительственные войска. Отмечалось, что этим занимается террористическая организация «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России). Подготовка провокаций происходит на фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) решения об ограничении прав Сирии в организации.

В марте 2020 года президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о перемирии в Сирии. Было заключено соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Поводом стало резкое обострение ситуации в регионе и крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов.