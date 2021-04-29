«Аллигатор» ВКС России заметили над боестолкновниями в Сирии

В сирийском городе Дейр-эз-Зор вспыхнули боестолкновения между курдскими и правительственными войсками. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Уточняется, что над местом конфликта был замечен ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил (ВКС) России.

По данным агентства ANNA-News, российская авиация с утра вторника, 27 апреля, осуществила более 15 бомбардировок по горному хребту Аль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор по позициям боевиков.

Ранее сообщалось, что российские военные помогли остановить бои между между правительственными и курдскими войсками в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Безопасность обеспечивают военная полиция и ВКС России. Обстановка в районе Тай города Камышлы стабилизируется.

О том, что российские военные вмешались в конфликт курдов с сирийской армией, стало известно ранее. Боевые действия начались 20 апреля, после того как силы президента Сирии Башара Асада открыли огонь по курдам. В результате атаки погиб командир курдских вооруженных формирований, еще несколько человек получили ранения.