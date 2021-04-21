Российские военные вмешались в конфликт курдов с сирийской армией

На северо-востоке Сирии, в городе Камышлы, произошли вооруженные столкновения между правительственными войсками и курдскими «Отрядами народной самообороны». Об этом сообщает Associated Press.

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По данным агентства, боевые действия начались во вторник, 20 апреля, после того, как силы президента Сирии Башара Асада открыли огонь по курдам. В результате атаки погиб командир курдских вооруженных формирований, еще несколько человек получили ранения.

Курдский политик Салих Муслим, возглавляющий партию «Демократический союз», рассказал, что в конфликт вмешались российские военные. По его мнению, атаки правительственных сил не случайны, армия Асада пытается посеять недоверие среди людей, создавая сложности в регионе.

«Эти события, возникшие в связи с приближением выборов в правительстве Дамаска, не случайны. Цель состоит в том, чтобы побудить людей пойти на избирательные участки и увеличить количество голосов. В то же время они хотят таким образом распространять свою пропаганду», — добавил Салих Муслим.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.