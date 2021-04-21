Российские военные вмешались в конфликт курдов с сирийской армией

На северо-востоке Сирии, в городе Камышлы, произошли вооруженные столкновения между правительственными войсками и курдскими «Отрядами народной самообороны». Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, боевые действия начались во вторник, 20 апреля, после того, как силы президента Сирии Башара Асада открыли огонь по курдам. В результате атаки погиб командир курдских вооруженных формирований, еще несколько человек получили ранения.
Курдский политик Салих Муслим, возглавляющий партию «Демократический союз», рассказал, что в конфликт вмешались российские военные. По его мнению, атаки правительственных сил не случайны, армия Асада пытается посеять недоверие среди людей, создавая сложности в регионе.
«Эти события, возникшие в связи с приближением выборов в правительстве Дамаска, не случайны. Цель состоит в том, чтобы побудить людей пойти на избирательные участки и увеличить количество голосов. В то же время они хотят таким образом распространять свою пропаганду», — добавил Салих Муслим.
Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.