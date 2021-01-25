Курды приготовились воевать с Турцией по всей сирийской границе

Курды в Сирии приготовились воевать с войсками Турции по всей длине турецко-сирийской границы, если турецкие власти решат начать наступательную операцию на территории страны. Об этом заявил в интервью курдскому агентству ANHA сопредседатель курдского «управления обороны автономной администрации северной и восточной Сирии» Зейдан Аль-Аси.

Он прокомментировал вероятные планы Анкары наступать на город Дерик на северо-востоке сирийского государства. «Если Турция начнет наступление или что-то подобное в этой части страны, то война не ограничится Дериком, она развернется по всей границе, от Дерика до Африна», — заявил Аль-Аси.

Он добавил, что новая война может принести губительные последствия не только для Сирии, но и для всего региона. Наступательная операция Анкары, по его мнению, может начаться только с согласия армии Ирака и международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. В интервью Аль-Аси призвал международное сообщество, включая Россию, предотвратить новую военную кампанию Турции в Сирии.

«Если Сирия и Россия позволят свергнуть курдскую автономную администрацию, это приведет к последствиям для всей Сирии», — приводит агентство его слова.

В октябре 2019-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал в Сирии операцию «Источник мира» против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября того же года Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.