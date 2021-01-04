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Участие российского спецназа в штурме Алеппо показали от первого лица

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«Канал специального назначения» в Telegram, регулярно публикующий эксклюзивные видео из горячих точек, опубликовал видео, снятое российским спецназовцем от первого лица во время поездки в Сирию.

Как утверждается в публикации, на кадрах запечатлен проезд автомобиля российского армейского спецназа по улицам Алеппо в ноябре 2016 года. В то время сирийская армия при поддержке ВКС России и спецподразделений штурмовала удерживаемый боевиками город. В декабре того же года Алеппо был полностью освобожден от повстанцев и исламистов.

Большинство операций российского спецназа в Сирии остаются тайными. Присутствие спецподразделений в данной горячей точке, где российские военные официально размещены с сентября 2015 года, было подтверждено Минобороны только в марте 2016-го.

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