Вопрос российского спецназовца в Сирии на «великом и могучем» поняли без перевода

Боец армейского спецназа ВС России во время патрулирования в Сирии отреагировал на стоящих неподалеку журналистов с камерами. Короткий вопрос военнослужащего попал на видео, опубликованное в Instagram-аккаунте телеведущего Владимира Соловьева.

«Великий и могучий. Боец армейского спецназа ВС РФ четко формулирует вопрос на универсальном языке общения во время патрулирования в Сирии», — говорится в подписи к ролику. На кадрах солдат подходит к журналистам, говорит «Что такое, ***?» и разводит руками.

Комментаторы отметили, что русский язык звучит очень убедительно. По мнению пользователей сети, перевод вопроса бойца спецназа не требуется, журналисты и без него все поняли. «В армии тяжело доходчиво по-хорошему, зато на этом языке до всех доходит», — говорится в комментариях.

В октябре 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал в Сирии операцию «Источник мира» против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября того же года Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.