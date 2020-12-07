Мир
 
Последние новости
В США рассказали об американском «предупреждении» для России в Черном море
Грузинский дизайнер задал моду на рыцарские доспехи на шпильке
Звезда «Папиных дочек» намекнула на свадьбу с Ильей Авербухом
В элитном поселке Подмосковья нашли тело сына российского миллиардера 
Российский врач рассказал о пожизненных последствиях коронавируса
Бывший игрок АПЛ вспомнил о перевозке наркотиков в девятилетнем возрасте
Покусанный акулой-людоедом мужчина рассказал о пережитом
Муфтий Чечни назвал девушек в никабах будущими террористками
Китай собрался засудить Украину на миллиарды долларов
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские военные вырыли ров на границе Турции и Сирии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Российские военные начали рыть ров на границе между Турцией и Сирией. Кадры появились в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Отмечается, что цель работы в настоящий момент неизвестна. «Возможно, таким образом хотят замедлить вероятное турецкое наступление или препятствуют курдским элементам сооружать тоннели, которые будут иметь выход на турецкую территорию», — говорится в сообщении.

В начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать новую операцию в Сирии, если курдские формирования не покинут север республики.

В октября 2019-го Эрдоган начал в Сирии операцию «Источник мира» против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября того же года Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.

Президент Сирии Башар Асад заявлял, что предлагал курдам вместе бороться «турецкими захватчиками», но те отказались.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Асад предрек восстание сирийцев против войск Турции и США
Эрдоган пригрозил начать новую операцию в Сирии
Трамп заявил о готовности Эрдогана договориться с курдами